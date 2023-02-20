بقلم:حسين النصار



منذ تاريخ استقلال الكويت حتى يومها هذا تحتفل الكويت بعيد استقلالها، وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كانت الاحتفالات بالعيد الوطني تقتصر على امتداد شارع الخليج العربي وتشارك في الاحتفال مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتقام فعاليات من المدارس بتقديم عروض مبهجة عن الاستقلال، كما كان الجيش يقدم عروضا عن الاستقلال.

كلمة العيد تحمل كل معاني البهجة والفرح بين طياتها، قد تكون كلمة العيد قليلة في عدد حروفها، إلا أن الأعياد تحمل الفرحة والسعادة، فالأعياد الوطنية تجمع بين الأديان على اختلاف طقوسها، وكل شخص يعيش تحت سقف الوطن، ففي الكويت تاريخ العيد الوطني في الخامس والعشرين من فبراير من كل عام وعيد التحرير في السادس والعشرين من فبراير، فللعيد الوطني مكانة خاصة في انفسنا جميعا كمواطنين وايضا كل مقيم يكن لهذا الوطن المحبة والعرفان، فيشارك في مظاهر الاحتفال بهذا اليوم كل شرائح المجتمع قاطبة سواء كانوا داخل أو خارج الكويت، فتتزين ميادين وشوارع الكويت بأضواء الزينة، وتفتح الكويت أبراجها ومعالمها وأبوابها التاريخية والسياحية ترحيبا بالزوار، وتنشط فعاليات الاحتفال في كل محافظات الكويت.



فيجب علينا جميعا انا نعبر عن حب الوطن بطريقة ايجابية ومتحضرة ونبتعد عن الظواهر السلبية ويجب علينا ايضا ان نزرع في نفوس ابنائنا حب الوطن والحفاظ علية وان نعلمهم ما فعله الآباء والاجداد من اجل تراب الكويت فالكويت غالية وعزيزة على قلوبنا والاحتفال بهذه المناسبة يقتضي تكريس فعاليات مختلف القطاعات والاتجاهات لتشارك مشاركة فعلية للصغار والكبار، مشاركة بشتى مظاهر التعبير عن الفرح، وتجنب كل ما هو سلبي قد يمس حرية الآخرين أو حقوقهم، بحيث نعزز قيمة الانتماء وهي غاية هذه الأعياد.



وختاما: حفظ الله امتنا العربية وحفظ الله الكويت من كل شر ومكروه.