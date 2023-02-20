هدد اتحاد نقابات العاملين بقطاع الخدمات العامة بألمانيا بتوسيع نطاق الإضرابات التحذيرية من جانب القطاع، وذلك قبل وقت قصير من جولة المفاوضات القادمة في ظل النزاع حول الأجور بقطاع الخدمات.



وقال رئيس الاتحاد أولريش زيلبرباخ لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية: «إذا استمر أصحاب العمل في المماطلة، فسيتعين حتما توسيع الإضرابات التحذيرية».



وأكد أن مسؤولية الوضع المالي المحتدم بالمحليات، تقع على عاتق الساسة في الحكومة الاتحادية، ولاسيما على الولايات، وليس على عاتق العاملين في قطاع الخدمات العامة. من جانبها، قالت رئيسة اتحاد روابط أصحاب العمل، كارين فيلجه، للصحيفة الألمانية ذاتها إنها تسعى للتوصل لنتائج خلال جولات المفاوضات الثلاث المقررة، وعارضت مجددا مطالب اتحاد نقابات العاملين بقطاع الخدمات ومطالب نقابة «فيردي» للعاملين بقطاع الخدمات ووصفتها بأنها غير قابلة للتنفيذ. يذكر أن نقابة «فيردي» واتحاد نقابات العاملين بقطاع الخدمات يطلبان زيادة الدخل بنسبة 10.5%، بحيث لا تقل قيمة الزيادة عن 500 يورو. ويرفض أصحاب العمل بالمحليات ذلك ويصفونه بأنه لا يمكن استيعابه من الناحية الاقتصادية.