القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان، امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على انتظام صرف مستحقات «تكافل وكرامة» لكل المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة لها، دون أي انتقاص أو تخفيض لقيمتها، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.



وذكرت أنه تمت زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، يتم تمويل 4.6 ملايين أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مناشدة المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة» عبر الرابط التالي: «tk.moss.gov.eg» أو الاتصال بالخط الساخن 19680.