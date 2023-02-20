

برعاية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الليلة الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة الرابع للمسرح الخليجي والتي تستمر حتى 27 الجاري.



حفل افتتاح الدورة بمسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، يتضمن عرض مسرحية «النمرود» التي كتبها صاحب السمو حاكم الشارقة (2008) ويجسدها طلبة المستوى الثالث بالأكاديمية.



وتشهد المسابقة الرسمية للمهرجان، مشاركة ستة من أبرز وأحدث العروض الخليجية، وهي: «الهود» من تأليف راشد الشمراني وإخراج معتز العبدالله، وتقدمها فرقة مسرح الشباب من المملكة العربية السعودية، و«يا خليج» تأليف يوسف الحمدان، وإخراج عبدالله البكري، وتقدمها فرقة جلجامش من مملكة البحرين.



كما تشارك الكويت بعرض «عنقود العنب» تأليف د.نادية القناعي وإخراج عبدالله القلاف، لفرقة المسرح العربي، إضافة الى «غجر البحر» تأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبدالرضا وتقدمها فرقة قطر المسرحية من دولة قطر، و«سدرة الشيخ» تأليف وإخراج عماد الشنفري، وتقدمها فرقة صلالة للفنون المسرحية الأهلية من سلطنة عمان، إضافة الى فرقة مسرح الشارقة الوطني، بعرض «زغنبوت» تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، حيث سيعقب هذه العروض ندوات نقدية تناقش جمالياتها وإشكالياتها.



وقد دعت اللجنة المنظمة للمهرجان «الأنباء» لتكون في قلب الحدث من خلال تواجد الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون لرصد أنشطة الدورة من عروض مسرحية وندوات تطبيقية وفكرية.