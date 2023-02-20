

هادي العنزي



غادر مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين إلى الإمارات للمشاركة في بطولتي «الشارقة» و«فزاع» الدوليتين، حيث يضم الوفد 25 لاعبا ولاعبة، والجهازين الفني والإداري للمنتخب.



وستقام منافسات بطولة الشارقة الدولية خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة من 26 دولة، تتبعها مباشرة بطولة فزاع الدولية، التي تبدأ منافساتها مباشرة بعد انتهاء بطولة الشارقة. هذا، وذكر رئيس الوفد فهد المطيري أن بطولتي الشارقة وفزاع تعدان من البطولات المهمة في المنطقة، كما تعدان من البطولات المؤهلة إلى بطولة العالم، وكذلك أولمبياد باريس 2024، مضيفا: «جاء الإعداد للبطولتين جيدا بدرجة مقبولة، ودائما نتطلع لتحقيق الإنجازات، وهذا دأب نجوم الكويت المعاقين دائما، ونأمل تحقيق العديد من الأرقام المؤهلة لبطولة وأولمبياد باريس».