

توج فارس نادي حولي والمنتخب الوطني عبدالرحمن الفزيع بلقب النسخة التاسعة من بطولة «أطياب المرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود في مركز الكويت للفروسية.



ففي الشوط التاسع الرئيسي على ارتفاع 145 سم، تمكن الفزيع من تحقيق المركز الأول بزمن 45.58 ثانية بدون نقاط جزاء في الجولتين متفوقا على الفارس علي الخرافي الذي حل ثانيا بزمن 45.65 ثانية وبفارق 7 أجزاء من الثانية، وجاء الفارس أحمد المضاحكة ثالثا، تلاه الألماني بيونج كويرتز وعناز العناز وغازي الجريوي وفواز السبيعي ولطيفة الهاجري وخالد الخبيزي وعبدالله العوضي وعبدالوهاب الفارس.



وقام بتتويج الأبطال الشيخة فادية سعدالعبدالله وجاسم الخرافي وخالد السعيد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة تآزر للتأمين التكافلي ومروة معرفي مساعد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في بنك الكويت الدولي ود.نائل الهزيم رئيس مجلس إدارة مجموعة د.نائل الهزيم الطبية وراعي البطولة وليد سليمان المرشود.



بدوره، أوضح عبدالرزاق المرشود أن البطولة حققت نجاحا كبيرا في الموسم الحالي وهناك تطور ملحوظ من موسم لآخر.