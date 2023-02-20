

منصور السلطان



أكد والد الطفلين المقتولين خنقا على يد أمهما المنتحرة في الفحيحيل أنه لا يعلم لماذا أقدمت زوجته على الجريمة البشعة. ووفق ما ذكر مصدر امني لـ «الأنباء» فإن الزوج قال إن حالته ميسورة وأن زوجته لا تعاني من مشكلات نفسية، مشيرا الى تلقيه خبر سقوط زوجته من علو باتصال هاتفي من حارس البناية عصر أمس الأحد، «وسارعت إلى شقتي وإذا بي أفاجأ بالكارثة ووفاة زوجتي بعد ان قتلت فلذات كبدي، فيما أفاد الطبيب الشرعي بأن الطفلين ماتا خنقا دون مقاومة داخل غرفة نومهما وان الوقت الفاصل بين وفاة الطفلين نحو 3 دقائق».



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوفاة سيدة اثر سقوطها من علو، وبانتقال رجال الأمن إلى الفحيحيل شوهدت جثة وافدة آسيوية في العقد الثالث متوفاة، وفي هذه الأثناء وصل الزوج حيث ينتهي عمله بحدود السادسة مساء وتم الانتقال معه الى الشقة التي تقع في الطابق السادس وتبين أن الباب مغلق من الداخل، وبالضغط على جرس الباب لم يرد أحد ليتم كسر الباب، وإذا بالطفلين (13 عاما و10 سنوات) خنقا حتى الموت داخل غرفة النوم، وتبين أن الأم أعدت الغذاء للطفلين ولكن أقدمت على الجريمة لأسباب غير معلومة ومن ثم ألقت بنفسها من شرفة شقتها.