أعلنت السلطات الأميركية عن محاولتها قتل 150 بقرة برية تعتبر «عدوانية» وخطيرة على الحيوانات والنباتات في غابة في نيو مكسيكو من إخلال إطلاق النار عليها من مروحية.



وأوضحت أن المسؤولين عن تنفيذ العملية عناصر متخصصون عبر التحليق فوق غابة غيلا الوطنية في ولاية نيو مكسيكو بين الخميس والأحد.



وأوضحت المسؤولة عن الغابة الوطنية كاميل هاوز «كان قرارا صعبا اتخاذه، لكن القضاء على هذه الحيوانات الوحشية ضروري لضمان السلامة العامة وحماية موائل الأنواع المهددة والمعرضة للخطر».



وحذرت في بيان من أن «الماشية البرية في غابة غيلا كانت عدوانية تجاه المتنزهين».



وبحسب إدارة الغابة، فإن إطلاق النار على الأبقار من الجو هو «الطريقة الأكثر فاعلية وإنسانية للتعامل مع هذه المشكلة».



وأضافت الإدارة ان هذه الأبقار التي ولدت في البرية ولا يملكها مزارعون، تسببت في أضرار داخل المنطقة البرية المحمية منذ السبعينيات، عبر تلويث المياه وغزو الموائل المخصصة لأنواع محمية أو مهددة بالانقراض.