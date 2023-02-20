أعرب النائب خالد العتيبي عن تطلعه لإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق مصالحنا العليا بهدف تعزيز سيادة الدولة وصيانة مياهها الإقليمية، ومن ثم البدء في تطوير شمال البلاد وإحداث نهضة تأخرت كثيرا، وذلك تعقيبا على جولة أمس التي أعلن عنها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بعقده محادثات قانونية وفنية مع الجانب العراقي بهدف الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية.



وقال العتيبي: نتمنى أن يتم إغلاق الملفات العالقة مع العراق، وأهمها ترسيم حدودنا البحرية ليتيح للجارتين التعاون فيما بينهما دون مشاكل مستقبلية لتتم بعدها مرحلة استثمار الفرص والمشاريع التنموية المشتركة بين البلدين. وأضاف العتيبي أن الوصول إلى حلول نهائية في هذا الملف ستنتج عنها عدة مزايا، أهمها القضاء على ما يحدث من اختراقات أو عمليات استفزازية في مياهنا الإقليمية بدخول الزوارق العسكرية من الجانب العراقي بشكل مستمر، والذي يشكل خطرا دائما على البلاد.