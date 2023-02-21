مقال مشترك بقلم: غيدميناس فرانافيتشس ـ القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي بالكويت ود. ألكسندر بالانوتسا ـ سفير أوكرانيا بالكويت



لقد مرت سنة منذ أن شنت روسيا حربا شاملة ضد أوكرانيا وتسع سنوات منذ ان ضمت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم وزعزعت الاستقرار في شرق أوكرانيا بما في ذلك منطقتا دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين.

تستمر روسيا في هجماتها الممنهجة والهمجية على المدن الأوكرانية والتي تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية. إن أوكرانيا تقاتل بشجاعة وتصميم ونحن ندين بشكل لا لبس فيه الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا.



إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متحدون في دعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا وعسكريا وفي مجال المساعدات الانسانية. إن لدى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الهدف نفسه وهو تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا.

وهكذا وفي مواجهة العدوان الروسي، يجب ان نبقى متحدين أكثر من أي وقت مضى. سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في تسليط الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وانتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني الدولي.



خلال هذه السنة منذ بدء العدوان الروسي ضد أوكرانيا، كان هناك العديد من النشاطات في الكويت والتي نجحت في لفت انتباه الكويتيين وغيرهم إلى القضية العادلة التي يقاتل الأوكرانيون من أجلها فلقد كانت هناك رسائل مفتوحة دعما لأوكرانيا، كما كان العلم الأوكراني يحلق عاليا فوق بعثة الاتحاد الأوروبي وسكن السفير وسفارات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من النشاطات المشتركة مثل هذا المقال المشترك الذي يظهر أن أوكرانيا وحلفاءها بما في ذلك الاتحاد الأوروبي يتكلمون بصوت واحد.



إن هذه المعركة تتعلق أولا باحترام القيم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي انتهكتها روسيا بشكل صارخ.

نحن نطالب بوقف روسيا لعدوانها العسكري وأن تسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل الأراضي الأوكرانية بشكل فوري ودون قيد أو شرط. نحن نطالب أيضا بأن تحترم روسيا بشكل كامل سيادة واستقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليا.



لقد عبرت الكويت على الدوام عن دعمها الذي لا يتزعزع لاستقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها الإقليمية ونحن نقدر هذا الموقف المبدئي الذي تجلى في دعم الكويت لقرارات الأمم المتحدة التي تدين الغزو الروسي وتدعو إلى وقفه بشكل فوري ونحن نعول على الدعم المستمر للكويت في هذا الخصوص.



إن الكويتيين الذين أظهروا مقاومة بطولية ضد العدوان إبان الغزو العراقي يتفهمون تماما مقاومة أوكرانيا ضد العدوان الروسي، وكما وقفنا مع الكويت والسعودية وشركائنا الآخرين في الخليج ضد غزو جائر في تسعينيات القرن الماضي، نحن نقف معا الآن مع أوكرانيا.

تحتفل الكويت هذا الشهر بالذكرى الثانية والثلاثين للتحرير حيث تمكنت من اعادة بناء علاقاتها مع العراق على أسس جديدة. نحن على ثقة بأن أوكرانيا أيضا سوف تنتصر وسوف ينهزم الغزاة الروس وفي نهاية المطاف سوف يتغلب النور على الظلام.