

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، إن اقامة فعالية «المكشات» على شاطئ الصليبيخات بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تهدف إلى إضفاء أجواء ترفيهية عائلية وتشجيع الشباب الكويتي على الإبداع ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة.



وأضافت الوزيرة البغلي لـ «كونا»، ان فعالية المكشات مستوحاة من البيئة الصحراوية وبلمسة إبداعية شبابية حيث تحتوي الفعالية على مجموعة من الخيام العائلية.



وأوضحت أن فعالية المكشات تحتوي كذلك على أماكن ترفيهية للأطفال ومساحات لعرض منتجات الشباب والأسر المنتجة بمشاركة أبنائنا من ذوي الإعاقة، كما تضم أكشاكا لأصحاب المشاريع الصغيرة لتقديم الوجبات الغذائية.