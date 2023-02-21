صرح رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين سبيل العازمي، بأنه بمناسبة كل من العيد الوطني وعيد التحرير يومي25و26 فبراير، فإنه يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أن هاتين المناسبتين غاليتان على قلوب كل أبناء الكويت لأن عيد الاستقلال هو رمز للحرية والبناء للكويت التي قطعت شوطا كبيرا في البناء الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، وأصبح لها دور واضح وبارز في مسار السياسة الإقليمية والدولية وتبوأت موقع الريادة الانساني على مستوى العالم مما يعد فخرا لكل كويتي.



وأوضح سبيل أن عيد التحرير من العدوان الغاشم الذي تعرضت له الكويت يدل بصورة كبيرة على مدى تلاحم أبناء الشعب الكويتي ونضاله وتضحياته في سبيل الدفاع عن وطنه وحريته وأنه لم يستسلم للظلم والطغيان حيث سقط منهم العديد من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وهذا يؤكد مدى صلابة هذا الشعب واصطفافه خلف قيادته الحكيمة حتى كشف الله هذه الغمة عن الكويت وشعبها. وأكد سبيل ان عيدي الاستقلال والتحرير سيظلان رمزين للشعب الكويتي يستلهم منهما روح البناء والتعمير ومصدر إلهام لإيثار الوطن على كل ما عداه، كما قدم السبيل خالص التهنئة بالنيابة عن كل العاملين بالوزارات والجهات الحكومية الى عموم الشعب الكويتي، سائلا الله تعالى أن ينعم على أبناء الكويت بالأمن والأمان.