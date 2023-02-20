لتقديم عروض جوية بطائرات مسيرة (درون) بالقرب من محيط أبراج الكويت والجزيرة الخضراء



محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص



اعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الاعلام الامني عن:‏ إيقاف استخدام طائرات التصوير الجوي (الدرون) على امتداد شارع الخليج العربي، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2023/2/20 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2023/3/1



وجاء البيان على النحو الآتي: نظراً لتقديم عروض جوية بطائرات مسيرة (درون) بالقرب من محيط أبراج الكويت والجزيرة الخضراء فقد تقرر إيقاف استخدام طائرات التصوير الجوي (الدرون) على امتداد شارع الخليج العربي وبالقرب من منطقة أبراج الكويت والجزيرة الخضراء، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2023/2/20 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2023/3/1.





واهابت الادارة بالجميع إلى الالتزام بالقرار وذلك حرصاً على عدم تداخل موجات طائرات العرض الجوي مع الطائرات الأخرى والتي قد تتسبب في سقوطها وإصابة من يكون في مداها ويؤثر سلبًا على جودة وأداء العرض.