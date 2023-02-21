استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت مؤتمر الكويت الدولي في اللغة والتعليم والأعمال والتكنولوجيا من TEFL المتعدد التخصصات والذي يتيح فرصة رؤية القضايا من منظور تخصصات مختلفة، وذلك بحضور العديد من الأكاديميين والباحثين وغيرهم من المهتمين بهذه المجالات في الحرم الجامعي بالسالمية.



وضم المؤتمر الذي يحمل عنوان «الابتكار والتكامل والتحول الرقمي من خلال التعليم» عددا من الجلسات التي قدمها نخبة من المختصين عالميا ومحليا في مجال اللغة والتعليم والأعمال والتكنولوجيا بهدف تبادل ومشاركة المعلومات البحثية فيما بينهم من خلال رؤية متعددة التخصصات، وذلك بتنظيم من أستاذة اللغة الانجليزية بالجامعة والشريك المؤسس لـ TEFL الكويت، السيدة ساندرا شتين.