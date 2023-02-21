طلال العلي: نهجنا الإستراتيجي بالتركيز على أعمالنا الأساسية ساهم في الحفاظ على ميزتنا التنافسية

فيصل صرخوه: النتائج تعكس متانة إستراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا للتعامل مع المتغيرات والتقلبات



أعلنت شركة كامكو إنفست عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار، بربحية للسهم بلغت 16.08 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بـ 10.3 ملايين دينار في عام 2021 (ربحية السهم 30.14 فلسا).



وقالت الشركة في بيان صحافي ان إجمالي الإيرادات بلغ 24.5 مليون دينار (2021: 30.1 مليون دينار)، فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات 2.5% مقارنة بالعام 2021 لتبلغ 20.7 مليون دينار، والتي تمثل 84.6% من إجمالي الإيرادات، ويعزى الانخفاض في إجمالي الإيرادات بشكل رئيسي إلى تراجع المكاسب غير المحققة التي تأثرت بأداء الأسواق.



ونتيجة لقيام الشركة بتحقيق أرباح تعكس المنهج والاستراتيجية الناجحة لإدارة الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.



وخلال العام، استقطبت الشركة أكثر من 1.3 مليار دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وبلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 13.8 مليار دولار في نهاية العام، وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها.



كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست كالأفضل أداء خلال العام، فقد حقق صندوق كامكو الاستثماري 10.81% وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول 8.64% ليكونا أفضل الصناديق التقليدية أداء فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 4.62% ليكون الأفضل أداء ضمن الصناديق الإسلامية.



وخلال العام ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى 1.8 مليار دولار عبر 21 عقارا تغطي 4.01 ملايين قدم مربعة، كما تم التخارج بنجاح من عقار استثماري لصالح العملاء محققا عوائد مجزية.



ونجح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة 13 صفقة خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات دولار، وتضم الصفقات 7 صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء، وعمليتين في أسواق رأسمال الأسهم و4 صفقات في أسواق رأسمال الدين.



واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في استقطاب عملاء جدد بما في ذلك خدمات التداول الإلكتروني. وتمكنت الشركة بنجاح من زيادة حصتها السوقية وإيراداتها ومن مساهمتها في إيرادات كامكو إنفست.



وخلال العام، طورت الشركة استراتيجيتها الرقمية وأطلقت المرحلة الثانية من تطبيق كامكو إنفست تتضمن ميزات إضافية عديدة وتحسين مستوى تجربة العملاء. يقدم التطبيق تجربة استثمارية رقمية متكاملة من فتح الحساب إلى الإيداع والاستثمار.



وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 62.5 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2022، بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح: «نحن سعداء بهذه النتائج على الرغم من حالة عدم اليقين والتحديات التي شهدتها أسواق رأس المال.

ساهم نهجنا الاستراتيجي في التركيز على أعمالنا الأساسية في الحفاظ على ميزتنا التنافسية. وبينما نمضي قدما، سنواصل تركيزنا على خلق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا وأصحاب المصلحة الآخرين».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي فيصل صرخوه: «تعكس هذه النتائج الخبرات التي يتمتع بها الفريق في مختلف المجالات، ومتانة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا للتعامل مع المتغيرات والتقلبات التي يمر بها العالم.

فقد حققنا العديد من الإنجازات في جوانب مختلفة منها نمو حجم أعمالنا والأداء المتفوق لمنتجاتنا المدارة، بالإضافة إلى إنهاء عدد من الصفقات بنجاح».