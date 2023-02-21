

في إطار إيمانه بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة، وتماشيا مع المعايير والإرشادات العالمية في حماية البيئة، أعلن بنك الخليج عن التخلص الآمن من نحو 18 طنا من النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة Enviroserve المحلية المتخصصة في إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي إن البنك حريص على التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية بشكل دوري، وذلك في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، موضحة أن المواد الإلكترونية التي تم التخلص منها مؤخرا، تتنوع ما بين أجهزة كمبيوتر لوحية وطابعات وشاشات ولوحات مفاتيح وهواتف وسيرفرات ومفاتيح وأسلاك ومعادن متنوعة.



وأشارت إلى أن البنك تخلص على مدى العامين السابقين من نحو 22.3 طنا من النفايات الإلكترونية، تتنوع ما بين أجهزة كمبيوتر مكتبية/محمول، وطابعات، وشاشات، وماكينات عد العملة وتلفونات أرضية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.



وأشارت إلى أن موظفي البنك يتابعون جميع مراحل التخلص الآمن من تلك الأجهزة، بداية من عملية النقل إلى حين التخلص منها، سواء بالكبس وإعادة التدوير أو طرق أخرى، مشددة على أهمية التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال للحد من النفايات الضارة بيئيا في مكبات النفايات، وبالتالي تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وإنقاذ الموارد المتجددة.



وأشارت إلى أن الغرض من المشروع هو التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، وحماية البيانات الخاصة بالبنك بطريقة سليمة، ما يوفر ضمانات بأن جميع المواد القابلة لإعادة الاستخدام يتم تدويرها مرة أخرى إلى الاقتصاد لتجنب التخلص غير المشروع في مكبات النفايات العادية قدر الإمكان.



واستعرضت القناعي جهود البنك في حماية البيئة والتي تتم من خلال طرق مختلفة كالتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية والصلبة، وتنفيذ مختلف الخدمات المصرفية الرقمية، من دون استخدام الأوراق، من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، إلى جانب تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية سنويا في هذا الإطار، كان آخرها إطلاق حملة التحول إلى الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بالتعاون مع 5 جمعيات تعاونية كبرى.