

عبدالكريم أحمد



عقبت النيابة العامة على الجريمة البشعة والتي أقدمت فيها مقيمة هندية على قتل طفليها ثم الانتحار قفزا من علو في منطقة الفحيحيل.



وذكرت النيابة أنها انتقلت إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة المتوفين، وندب إدارة الطب الشرعي وسؤال الشهود، مضيفة أنه يجري استكمال إجراءات التحقيق.



وكانت وافدة هندي أقدمت امس الأول على قتل طفليها (13 و10 أعوام) خنقا حتى الموت داخل غرفة النوم، ومن ثم ألقت بنفسها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السادس.



وكان والد الطفلين أكد لدى الاستماع إلى أقواله أنه لا يعلم لماذا أقدمت زوجته على الجريمة البشعة وأن حالته ميسورة وأن زوجته لا تعاني من مشكلات نفسية، مشيرا إلى تلقيه خبر سقوط زوجته من علو باتصال هاتفي من حارس البناية.