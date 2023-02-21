جديدي مع العلي بمنزلة الانتقال من العربي إلى القادسية

أتواجد في السباق الرمضاني بمسلسل «بطن وظهر»



ياسر العيلة



تجربة مسرحية جديدة يخوضها النجم والمنتج محمد عاشور من خلال مسرحية تعرض خلال أيام 10 و11 و12 مارس المقبل في مدينة مانشستر البريطانية، تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.



حول هــذا الخبــر وأخبــار أخــرى، تحــدث عاشور لـ «الأنباء» قائلا: المتعارف عليه أن أكثر الفرق المسرحية أو الحفلات الغنائية التي تقام في بريطانيا تكون عادة من خلال دعوة من قبل اتحاد الطلبة هناك، وتكون الحفلات مجانية، لكن ومن خلال مسرحية «بودكاست 7» التي ستعرض لمدة 3 أيام خلال شهر مارس المقبل، فإن الشركة المنتجة لها تعد أول شركة كويتية خليجية في الوطن العربي تفتح شباكا هناك في مدينة مانشستر لحجز عروض فنية، وتأتي مشاركة المسرحية تزامنا مع احتفالات الكويت وأهلها بالأعياد الوطنية.



وعن سبب اتخاذه هذه الخطوة لعرض المسرحية هناك، قال: سبق لي الإقامة هناك لمدة شهر، شاهدت خلاله الأعداد الكبيرة من الخليجيين والعرب المقيمين هناك سواء للدراسة او للعلاج أو لاجئين، ووجدت مدى متابعتهم لأعمالنا الفنية بشكل كبير، فكانت فكرة ان نقدم لهم عملا مسرحيا كوميديا.



وحول قصة المسرحية، أوضح أنها تتكلم عن فرقة من الهواة من عشاق المسرح مجتمعين لعمل بروفات لإحدى المسرحيات، ولكن تطفأ الكهرباء عليهم ولا يجدون مكانا يذهبون إليه سوى الصعود الى سطح البناية المقيمين فيها، فيكتشفون انه ليس لديهم نص مناسب، ليقترح أحدهم أن يقوموا بتقليد الإعلانات التي تعرض على الشاشات الإعلانية المتواجدة على المباني المجاورة لهم ويحولونها الى مشاهد، فيقوموا بتقليد دعاية تتناول المشعوذين والمشردين، وتقليد دعاية أخرى تتناول حياة المهجرين، وهكذا.



وتابع عاشور: العمل كوميدي يلامس الكل من خلال القضايا التي يتناولها، وهو من إنتاج أكاديمية التحدي العالمية، منتج منفذ شركة محمد عاشور للإنتاج الفني والمسرحي، تأليف وإخراج نصار النصار، بطولة سلطان الفرج ومحمد عاشور وشملان المجيبل ونصار النصار والبحرينية إيمان قمبر.



أما عن إمكانية عرضها في الكويت، فقال: لا، لن يتم عرضها لأن لدي مشروعا فنيا جديدا مع النجم طارق العلي من خلال عمل مسرحي يجمعنا معا، وأضاف (ضاحكا): هذا التعاون بمنزلة الانتقال من النادي العربي إلى نادي القادسية، في إشارة منه كونه مشجعا عرباويا وطارق العلي قدساويا.



من جانب آخر، يتواجد محمد عاشور في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «بطن وظهر»، إنتاج شركة «جرناس»، تأليف عثمان الشطي، إشراف عام ميثم بدر، إخراج سعود بوعبيد، بطولة: أحمد الجمسي وسعاد علي ومبارك المانع وشهد سلمان وشملان المجيبل والفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي وآخرين، ويطرح العمل العديد من القضايا الاجتماعية بشكل «لايت كوميدي» شائق وممتع من خلال قصة تدور أحداثها حول 4 إخوان توائم وهم مبارك المانع ومحمد عاشور وشملان المجيبل وعبدالمجيد الرهيدي، تصير لهم أحداث كوميدية مع أمهم التي تجسد دورها الفنانة سعاد علي.