

عبدالعزيز جاسم



أثارت أزمة عدم مشاركة مهاجم كاظمة شبيب الخالدي في مواجهة الكويت أمس الأول تساؤلات العديد من المتابعين ومشجعي النادي لاسيما أن اللاعب لا يعاني من الإصابة أو الإيقاف، لذلك قررت إدارة النادي الاجتماع باللاعب اليوم لمعرفة سبب غيابه عن التدريبات ما أدى إلى عدم مشاركة في مباراة «الأبيض»، كما ستستمع إلى وجهة نطر الجهازين الإداري والفني لمعرفة السبب وراء استبعاد اللاعب خصوصا أن الفريق يعتبر في أمس الحاجة لخدمات شبيب الذي يعتبر المهاجم الوحيد بتشكيلة «البرتقالي» ما سيساهم بتراجع النتائج وابتعاده عن المنافسة على اللقب.



وفي حال تمكنت إدارة النادي من حل الأمور سريعا فإنه سيعود للتدريبات بشكل طبيعي والتي ستستأنف غدا بعد منح اللاعبين راحة لمدة يومين.



إلى ذلك، من المقرر أن يعود شريدة الشريدة للمشاركة في مواجهة التضامن السبت المقبل ضمن الجولة الـ 16 بعدما غاب عن مباراة القادسية بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء.



الى ذلك، علق المدير الفني للفريق الروماني إيلي ستان، على الخسارة أمام الكويت، قائلا: «الخسارة تعود لغياب التوفيق والحظ عن الفريق، وكنا نستحق نقطة التعادل على أقل تقدير». وتابع: «المواجهة كانت متكافئة في أغلب أوقاتها، لكن ما عاب الفريق عدم قدرته على ترجمة الفرص التي لاحت لنا في المباراة». وأضاف: «المباريات الحاسمة تتطلب تركيز اللاعبين منذ البداية حتى النهاية، إلى جانب استغلال أنصاف الفرص لصنع الفارق، كما يجب طي صفحة هذه المباراة والتركيز على المباريات المقبلة، فمشوار الدوري لايزال طويلا والفرصة متاحة للتعويض».