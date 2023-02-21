

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، بحضور ممثل سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله، بعد أن اكتملت الاستعدادات لانطلاقها، حيث قامت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتفقد المرافق والميادين إلى جانب المعدات والأجهزة المتعلقة بسير فعاليات البطولة التي تستمر حتى 2 مارس.



هذا، وقد وصلت معظم الوفود المشاركة في البطولة إلى الكويت، حيث تشارك 40 دولة ممثلة بأكثر من 400 رام ورامية وإداري في البطولة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من أجندة الاتحاد الدولي للرماية.



وبهذه المناسبة، تقدم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ومدير البطولة عبيد العصيمي باسم مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية الكويتي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير لدعمه الأبوي الكريم لرياضة الرماية وتفضله برعاية هذه البطولة المهمة التي تتزامن مع أعياد الكويت الوطنية كل عام، كما تقدم بالشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه المتواصل لرياضة الرماية والرماة والراميات.



وأكد أن مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية حرص على التحضير لهذه البطولة في وقت مبكر ومنذ بداية الموسم الرياضي حتى تخرج بأبهى صورة، وبما يليق باسم راعيها صاحب السمو الأمير، فقد تم عقد عدة ورش عمل للحكام المشاركين في إدارة هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية.



يذكر أن البطولة الآسيوية لرماية أسلحة الخرطوش تقام بالتزامن مع بطولة صاحب السمو الأمير بمشاركة 17 دولة آسيوية، وسوف تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي اجتماعها صباح اليوم في مقر الاتحاد.