

يعقوب العوضي



أعلن رئيس اتحاد الكرة الطائرة سابقا حسين عاشور عن تقدمه للترشح لرئاسة اتحاد اللعبة في الانتخابات المقبلة رسميا وذلك بعد التنسيق مع إدارة النادي العربي، والذي سيرشحه بدوره لانتخابات الاتحاد ممثلا للقلعة الخضراء.



وفي هذا السياق، أشاد عاشور بجهود النادي العربي في تطوير جميع الألعاب، كما ثمن دور الأندية مجتمعة في الدفع بعجلة التقدم الرياضية للأمام، مناشدا إياهم وضع النقاط على الحروف واختيار اتحاد يستطيع انتشال الكرة الطائرة من مشاكلها. وأضاف: ان لدينا أهدافا محددة ومرسومة ونجحنا في السابق بقيادة لعبتي الطائرة واليد في القلعة الخضراء، ونسعى إلى تكرار النجاح في الاتحاد نظرا لما يمر به من مشاكل تسببت في تراجع مستوى المنتخبات الوطنية واختفائها من خريطة المنافسة خليجيا وآسيويا. إلى ذلك، خسر كاظمة من الأهلي القطري بنتيجة 3-1 في المباراة التي دارت بينهما أمس على صالة رقم 2 في مجمع الصالات في ستاد القاهرة ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية الأبطال في نسختها الـ41 والمقامة في مصر. ويلعب «البرتقالي» اليوم مع فريق الميناء اليمني.



هذا، وتضم البطولة 12 فريقا وقد تقسيمها الى مجموعتين، على أن يتأهل من كل مجموعة أول 4 فرق إلى دور الثمانية، ومن ثم اللعب بنظام خروج المغلوب.