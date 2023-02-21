أسامة أبو السعود



أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين عن قائمة أسعار حملات وشركات الحج الكويتية لموسم حج 1444هـ/2023م. وكشف المزين في تصريحات لـ«الأنباء» عن ان القائمة تتضمن اسعار كل حملة والتي تتراوح بين 1690 و 1700 دينار للحجاج في الغرف الرباعية و1700 الى 4400 دينار للغرف الثلاثية و1800 دينار حتى 4500 دينار كويتي للغرف الثنائية ومن 3250 دينارا حتى 5000 دينار للغرف الفردية في فنادق الـ5 نجوم. وتضمنت القائمة أيضا حملات حج النخبة وهو حج VVIP لمن يرغب في الحج وفق مواصفات خاصة، حيث يتراوح بين 4450 و 12 ألف دينار. وأكد المزين ان التسجيل المركزي العام الحالي ساهم بشكل كبير في تخفيض اسعار الحج أكثر من 30% عن الاعوام السابقة، حيث يتمكن من يرغب من المواطنين من أداء المناسك بأسعار مناسبة للجميع، بفضل الله ثم بنفس جودة الخدمات. وأوضح أن نظام التسجيل وفق اللائحة الجديدة جعل هناك تنافسية كبيرة بين الحملات لتقديم افضل الاسعار وتنوع الخدمات، وهو ما كانت تطمح اليه وزارة الأوقاف وخاصة إدارة الحج منذ سنوات. وأشاد المزين بجهود وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد ووكيل الوزارة محمد العليم في إقرار اللائحة الجديدة والتي ساهمت في تخفيض الاسعار إلى هذا الحد. كما أشاد المزين بتعاون حملات الحج الكويتية وما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن كل عام، كما ثمن دور السلطات السعودية في الوقوف على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.



