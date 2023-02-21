

القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد خوضه أولى مواجهاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الأهلي المصري اليوم في الرابعة إلا ربع عصرا بتوقيت الكويت مع فريق أسوان ضمن الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة (متصدرا بـ 37 نقطة من 15 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة)، بعد تعرضه للهزيمة السبت الماضي بهدف نظيف أمام مضيفه الهلال السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يحمل فريق أسوان في جعبته 22 نقطة في المركز التاسع.



ويشهد اليوم أيضا لقاء الإسماعيلي مع غزل المحلة في الـ 6 مساء، وبعدها في الـ 8 يلتقي حرس الحدود مع فاركو.



وكان الجهاز الفني للأهلي قد فضل العودة من السودان إلى أسوان مباشرة، من أجل الاستعداد للقاء فريق أسوان ببطولة الدوري.



وفي افتتاح منافسات الجولة 19 تعادل فريق سموحة مع مضيفه البنك الأهلي 2-2، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب «بتروسبورت»، ليرتفع رصيد سموحة إلى 21 نقطة في المركز الـ 11، والبنك الأهلي إلى 14 نقطة في المركز الـ 16.



إلى ذلك، أكد المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، محمود جابر، رضاه عن أداء المنتخب في مباراته أمام موزمبيق أول من أمس في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، المقامة حاليا في مصر، وذلك رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وقال جابر إن المنتخب قدم أداء جيدا رغم عدم تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن الفريق افتقد الدقة في إنهاء الهجمات وكانت هناك رهبة لدى اللاعبين من المباراة الافتتاحية للبطولة، كما لم يحالفنا الحظ في الفرص التي أتيحت لنا، لكن القادم سيكون أفضل للمنتخب.



وأفريقياً أيضا، تعادل فريق فيوتشر مع ضيفه بيراميدز 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس على ملعب «السلام» بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ولم يخدم التعادل الفريقين، حيث ارتفع رصيد كل منهما إلى نقطتين فقط، خاصة أن فريق الجيش الملكي المغربي فاز على أسكو كارا التوغولي 5-1.



وفي الجولة القادمة، سيحل فيوتشر ضيفا على الجيش الملكي في المغرب، فيما سيستضيف بيراميدز فريق أسكو كارا التوغولي في القاهرة، وذلك يوم الأحد المقبل.



من جانب آخر، نجح منتخب مصر الأول لكرة السلة للسيدات في التأهل لبطولة أفريقيا 2023 التي تقام في رواندا، بعد الفوز على أوغندا 74-65، في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا.