حصد فيلم «آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت» (كل شيء هادئ على الجبهة الغربية) الناطق بالألمانية من إنتاج «نتفليكس» الغلة الكبرى من جوائز بافتا السينمائية البريطانية خلال الحفلة السادسة والسبعين لتوزيعها مساء الأحد في لندن، إذ بلغ رصيده منها سبعا، أبرزها اختياره أفضل فيلم، وفوز الألماني إدوارد برغر في فئة أفضل إخراج.



وشدّد منتج الفيلم مالته غرونرت على أن الفكرة التي عبرت عنها رواية إريش ماريا رمارك الداعية إلى السلام والتي اقتبس منها الفيلم لاتزال في محلها بعد قرن من صدورها عام 1929.



وهذا الفيلم الذي يتناول قصة جندي ألماني شاب خلال الحرب العالمية الأولى وعرض على «نتفليكس» والشاشات البريطانية، فاز في سبع فئات خلال الحفلة التي أقيمت في «رويال فستيفال هول» في العاصمة البريطانية، من أصل 14 مرشحا فيها.



ونالت كيت بلانشيت جائزة أفضل ممثلة عن دورها كقائدة أوركسترا لا ترحم في «تار»، فيما حصل الأميركي أوستن باتلر على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده في فيلم «إلفيس» دور نجم الروك أند رول الشهير في هذا الشريط عن سيرته.