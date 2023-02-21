أظهرت دراسة أجراها فريق ياباني على 4165 رجلا وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، أن المشي 5 إلى 7 آلاف خطوة يوميا يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.



وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية، أن المشي 5 إلى 7 آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، والتي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.



وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني، في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس اي» الأميركية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين أوائل فبراير الجاري.



وتمت متابعة الرجال والنساء لمدة تصل إلى 4 سنوات توفي خلالها 113 منهم.



وأظهرت الدراسة أن إضافة ألف خطوة بالنسبة لأولئك الذين كانوا يمشون أقل من 5 آلاف خطوة يوميا، أسفر عن خفض خطر الوفاة بنسبة 23%.



وهذه النسبة تشير إلى زيادة في عمرهم الافتراضي لمدة تتراوح بين 9 و 10 أشهر.