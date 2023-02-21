كشف عمدة لندن صادق خان عن خطة طوارئ لتمديد صرف وجبات مدرسية مجانية لكل طالب في المرحلة الابتدائية، وذلك لمدة عام واحد في العاصمة البريطانية.



ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» أمس الاثنين عن خان القول إن البرنامج الذي تبلغ تكلفته 130 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من سبتمبر المقبل، محاولة لمساعدة الأسر المتعثرة في ظل أزمة غلاء المعيشة.



ووفقا لـ«مؤسسة الغذاء»، هناك ما يقدر بنحو 800 ألف طفل في إنجلترا يعيشون حاليا في فقر، ولكنهم غير مؤهلين للحصول على الوجبات المدرسية المجانية.



وقال خان: «لقد ناشدت الحكومة مرارا من أجل توفير وجبات مدرسية مجانية لمساعدة الأسر التي تعاني بالفعل من الإرهاق، ولكنها ببساطة فشلت في التحرك».