

محمد الجلاهمة



ترأس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وفدا من الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية، في زيارة ميدانية الى موانئ أبوظبي وموانئ جبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رافقه عدد من المسؤولين من بينهم مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد.



من جهته، أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد عن إنهاء وضع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بإنشاء الممر التجاري الافتراضي لتسهيل التبادل التجاري مع موانئ أبوظبي والموقع بين الطرفين في 27 مارس 2022.



وتأتي تلك الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين أنظمة وإجراءات النقل البحري والإجراءات الجمركية في الموانئ البحرية بالكويت لأمن وتسهيل التجارة، من خلال الاطلاع على تجاربهم.

هذا، وقام الوفد الكويتي بالاطلاع على أنظمة عمليات الرقمنة المتكاملة، وإتمام الإجراءات والتخليص المسبق، والربط الآلي بين الجمارك والموانئ وجهات الإفراج، والذي ساهم بشكل كبير في تقليص الزمن المستغرق للتخليص من خلال التبادل الكامل لكل المستندات والوثائق إلكترونيا، وتشغيل إدارة المخاطر واستهداف الشحنات الأكثر خطورة من خلال تبادل المعلومات المسبقة من خلال التوريد، وإنشاء قاعدة بيانات وتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد والاطلاع على أجهزة التفتيش.