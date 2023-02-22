

منصور السلطان



في إنجاز جديد يضاف الى سجل إنجازات قطاع الأمن الجنائي، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 4 وافدين من إحدى الجنسيات الأفريقية يقومون بعمليات نصب واحتيال وتزييف للعملات.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن معلومات سرية وردت الى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأن وافدا افريقيا يمارس النصب والاحتيال ويستدرج زبائنه من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرض عليهم بيع عملات كويتية وأجنبية بأسعار مخفضة، وعليه تم رصد تحركاته وجمع معلومات، حيث اتضح أنه ضمن عصابة رباعية من الجنسية الأفريقية يقطنون شقة في محافظة العاصمة ولديهم مكائن وورق وأدوات خاصة لتزوير العملات.



وبعد التأكد من وجود أفراد العصابة الأربعة في الشقة التي تدار بها عمليات تزوير العملات المحلية والدولية تمت مداهمتها وضبط أفراد العصابة الأربعة وبحوزتهم صندوق كبير يحوي عملات محلية وأجنبية مزورة جاهزة لضخها في السوق بالإضافة إلى العثور على مكائن وورق وأدوات خاصة للتزييف والطباعة للعملات. وخلال التحقيق مع أفراد العصابة اعترفوا بأنهم جاؤوا للبلاد لإتمام مهمة تزوير العملات الكويتية والأجنبية وضخها في السوق.



وبعد الانتهاء من التحقيق تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة.