وافق مجلس الوزراء السوري على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 7350 ليرة تقريبا).



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة م.حسين عرنوس الجهود التي تبذلها جميع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب. وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.