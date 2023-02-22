قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن امس إن الكرة في ملعب إيران للتوصل إلى حل لكسر الجمود المتعلق بالمحادثات حول برنامجها النووي، واتهمها بدعم العدوان الروسي على أوكرانيا.



وأضاف بلينكن، في أثناء زيارته لأثينا، أن الولايات المتحدة ملتزمة مع إسرائيل بضمان عدم حصول طهران على «سلاح نووي».



وأفاد في مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس «لا يوجد جديد. كان الرئيس (جو بايدن) واضحا للغاية أن كل خيار مطروح على الطاولة للقيام بذلك».



واتهم الوزير الأميركي طهران بالفشل في التواصل من أجل حل المسألة. وقال إن الاتفاق ليس مطروحا على الطاولة الآن. وقال «ما زلنا نعتقد أنه فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فإن الطريقة الأكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع هذا التحدي هي الديبلوماسية. ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه الجهود مؤجلة لأن إيران ببساطة لا تشارك بطريقة مجدية». وأضاف: «الكثير يعتمد على ما تقوله إيران وعلى ما تفعله وعلى ما إذا كانت ستشارك أم لا». وأردف «في غضون ذلك، شهدنا بالطبع تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لمساعدتها في العدوان على أوكرانيا».



إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الخامس الأميركي «تيم هوكنز» أن الولايات المتحدة جاهزة مع شركائها لمواجهة أي أنشطة إيرانية تهدد أمن الممرات المائية العالمية.



وقال هوكنز في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية امس إن إيران استهدفت العديد من السفن في الممرات البحرية، ما يستوجب الحذر ومواجهتها، مضيفا أننا نسعى لمواجهة أي أنشطة مزعزعة للاستقرار وخاصة تهريب المسيرات أو الأسلحة.



وأضاف هوكنز قائلا: «إن ما يمكن أن نقوم به هو توخي الحذر وتشجيع السفن البحرية عندما تلاحظ أي أمور مشبوهة تقوم بإبلاغ المجتمع الملاحي البحري على الفور حتى نتقاسم المعلومات ونتمكن من التصدي لكل هذه التهديدات».



وأوضح أنه خلال العامين الماضيين تمت مصادرة أكثر من 15 ألف قطعة سلاح إيرانية غير قانونية، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في الإقليم.



من جهة أخرى، حكم على المعارض الإيراني - الألماني جمشد شارمهد، الذي أعلن عن توقيفه في أغسطس 2020، بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في عام 2008، على ما أعلن امس موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.



وجاء على الموقع أن «جمشد شارمهد، زعيم مجموعة تندر الإرهابية، حكم عليه بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وقيادتها».



ومثل جمشد شارمهد (66 عاما) أمام محكمة في طهران في فبراير 2022 حيث اتهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز أسفر عن مقتل 14 شخصا في أبريل 2008.



ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع «عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية» الأميركية وأنه «حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي».



وأعلنت ايران في أغسطس 2020 توقيف شارمهد الذي كان مقيما حينها في الولايات المتحدة، من خلال «عملية معقدة»، دون أن تحدد مكان أو كيفية تنفيذها.



وكان شارمهد، المولود في طهران، يقيم منذ عام 2003 في الولايات المتحدة حيث عرف بتصريحاته المعادية لإيران عبر قنوات فضائية ناطقة بالفارسية. وتتوعد جماعة «تندر» («الرعد» باللغة الفارسية) بالإطاحة بإيران.