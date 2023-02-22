خديجة حمودة



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتفقد معرض الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات اليوم الثاني لمعرض آيدكس 2023 أبوظبي .



واطلع خلال تفقده، على أحدث النظم الذكية التي توظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن اعتزازه بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مؤكدا دور مصر الرائد في المنطقة العربية والأفريقية.



من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحسب بيان للهيئة عن اعتزازه بزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، متطلعا الى تعزيز التعاون وعودة دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة العربية للتصنيع.



كما قام الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات بتفقد معرض الهيئة العربية للتصنيع، واطلع على أحدث النظم الذكية التي توظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.



وأعرب عن اعتزازه بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مبديا إعجابه بجودة وتميز المنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.