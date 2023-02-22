عاطف رمضان



دشنت وزارة الاشغال العامة احتفالاتها بالاعياد الوطنية تحت شعار «عز وفخر» بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32، وذلك تحت رعاية وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز وبحضور وكيل الوزارة م.مي المسعد والوكلاء المساعدين وبمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة وعدد كبير من الموظفين بالوزارة.



وقالت مديرة العلاقات العامة والاعلام افراح السعيدي، في تصريح صحافي، ان الوزارة دشنت احتفالات الاعياد الوطنية في اطار سعيها الحثيث لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وانسجاما لمواكبة افراح الاعياد الوطنية.



وبينت ان الاحتفال يأتي في إطار الاحتفالات التي تقوم بها الدولة ابتهاجا بالاعياد الوطنية، واوضحت ان الاحتفال يقام في مقر الوزارة بجنوب السرة ويتضمن العديد من الفعاليات على رأسها «أسبوع وطن» في موسمه الخامس.



وأكدت ان «اسبوع وطن» يهدف إلى دعم المخترعين وأصحاب الابتكارات من داخل الوزارة وخارجها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.