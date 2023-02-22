عاطف رمضان



كشفت وزارة الاشغال العامة عن مناقصتين تفوق قيمة كل واحدة منهما 75 الف دينار سيتم طرحهما خلال العام المالي 2022-2023 وذلك ضمن خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات.



وقالت «الأشغال» خلال استدراك عن خطتها السنوية لهذه الفترة إن المناقصة الأولى للاشتراك في مجموعة برامج Autodesk مع تقديم الصيانة والدعم الفني، مشيرة الى ان نطاق الاعمال عبارة عن برنامج تصميم ذي استخدام عام في العديد من المجالات.



اما المناقصة الثانية فهي تخص شراء رخص الأوراكل وصيانة وأجهزة الخوادم الخاصة بها مع تقديم خدمات الدعم الفني ومدة تنفيــذها عامان وتــاريخ الإعلان المتــوقـــع للمنــاقصــة 1 مارس 2023.