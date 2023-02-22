برعاية الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، وكبار القادة والضباط في الحرس الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية، تم تخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة بمشاركة من منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية.



وألقى وكيل الحرس الوطني كلمة نقل خلالها للخريجين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مشيدا بالمستوى المتميز للخريجين والروح القتالية العالية واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره، باعتبارهم ركيزة أساسية في حماية مقدرات الوطن.



وأكد أهمية مشاركة زملاء السلاح من الجيش والشرطة مع إخوانهم في الحرس الوطني لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل التدريبي بفضل روح المنافسة والحرص على التفوق والتمثيل المشرف للجهات العسكرية، موضحا أن الحرس الوطني ومن خلال الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند» يولي أهمية كبيرة للتدريب النوعي والتخصصي بالاستفادة من بروتوكولات ومذكرات التعاون مع المؤسسات الأمنية المتطورة لمواكبة أحدث المستجدات في العلم العسكري وتزويد الوحدات العسكرية والأمنية بأحدث الأسلحة والمعدات.



وبدأ الحفل بعروض قتالية لرجال الصاعقة المشاركين في الدورة أظهروا خلالها مهارات فائقة في عمليات الاقتحام والاشتباك الجماعي والقتال المتلاحم، معززين بالثقة بالنفس والتصميم على تجاوز المعضلات، والعمل بروح الفريق الواحد بين رجال الجيش والداخلية والحرس الوطني.



من جانبه، قدم قائد كتيبة العمليات الخاصة العقيد الركن ناصر مظهور محمد إيجازا عن المراحل التدريبية لدورة الصاعقة التأسيسية والتي اشتملت على تمارين متقدمة لرفع اللياقة البدنية واكتساب المهارات الفردية والقدرة على تحمل ومواجهة الصعاب باختلاف مناطق التدريب، مع مواد عسكرية متنوعة شملها برنامج الدورة.



وفي ختام الحفل قام وكيل الحرس الوطني، بتكريم المتفوقين وأوائل الدورة، وتوزيع شهادات التخرج. معبرا عن شكره وتقديره للقائمين على الدورة من مدربين ومشرفين لما بذلوه من جهود أسفرت عن هذه المستويات المتميزة للمشاركين في الدورة.