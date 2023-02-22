قالت جمعية الهلال الأحمر إنها تعمل على قدم وساق لتلبية احتياجات المتضررين جراء الزلزال في تركيا أو شمال سورية، مشيرة إلى أنها قدمت مختلف أوجه الدعم والمساندة لتوفير احتياجاتهم أولا بأول.



وأوضحت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ «كونا» أن الجمعية تكثف جهودها الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين جراء الزلزال بالتعاون مع الجهات المعنية سواء في الكويت أو تركيا، لافتة إلى أنه تم توزيع الخيام والمواد الغذائية ومولدات الكهرباء والوجبات الساخنة على المتضررين.



وأضافت البرجس أن الجمعية وزعت مساعدات لآلاف الأسر منذ وقوع الزلزال، مبينة أن الفريق الميداني للجمعية لا يزال هناك منذ وقوع الزلزال ويواصل تقديم المساعدات بناء على الاحتياجات التي تم رصدها.



وذكرت أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت لدى أنقرة والهلال الأحمر التركي بصورة مكنت الجمعية من أداء دورها والوصول إلى المتضررين في مناطقهم وتوفير مستلزماتهم الضرورية والاطلاع على احتياجاتهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء.



وأفادت بأن جهود الجمعية الإغاثية وتوزيع المساعدات والوجبات اليومية ستتواصل في تركيا في غازي عنتاب ومدينة كلس جنوب تركيا وفي القرى التركية وفي شمال سورية ايضا، موضحة أن المواد الإغاثية والصحية والطبية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتهم وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات.



وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين من المواطنين والشركات والبنوك التي لا تألو جهدا في دعم جهود الجمعية الإنسانية، متوجهة في الوقت ذاته ببالغ الشكر والتقدير لوزارة الخارجية وسفارة الكويت لدى أنقرة للاطمئنان على الفريق التطوعي للجمعية ومتابعة أحواله بشكل يومي.