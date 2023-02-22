مع مرور أربع سنوات من توصيل الطعام، نجحت «ديليفرو» في الارتقاء بتجربة توصيل الطعام المحلية، كما حققت العديد من الإنجازات على ثلاثة أصعدة في السوق: العملاء والسائقين وشركائها من المطاعم.



منذ انطلاقها في الكويت في فبراير 2019، أبرمت ديليفرو شراكة مع حوالي 5000 مطعم محلي وعالمي، ووظفت أكثر من 2000 سائق، كما حققت نسبة تغطية جغرافية تصل إلى 95% في الكويت. تجدر الإشارة إلى أن ديليفرو رفعت معايير رضا العملاء في البلاد، حيث حصلت العام الماضي، وللعام الثاني على التوالي، على لقب «أفضل تطبيق توصيل» في الكويت من قبل سيرفيس هيرو، وهو مؤشر رضا العملاء الوحيد المعتمد على تصويت العملاء في المنطقة.



وفي هذا الصدد، قالت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت: «لقد احتفلت الشركة هذه السنة بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها في الكويت، وهي شهادة على نجاحنا في الانطلاق في سوق تنافسي، والأهم من ذلك احتفت الشركة بشغف الكويت بالطعام والمطاعم المحلية. ونشعر بالفخر لأننا عقدنا شراكة مع العديد من المطاعم التي تؤمن بمهمتنا وهدفنا المتمثل في تقديم طعام رائع إلى عشاق الطعام في جميع أنحاء البلاد، ويشرفنا جدا العمل مع السائقين وشركائنا من المطاعم الذين يجعلون الكويت مركزا رائعا للطعام. لم نكن قادرين على تحقيق ذلك إلا من خلال التزام فريقنا الفذ من الموظفين والسائقين، وشراكاتنا الدائمة مع المطاعم المحلية، والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا يوميا».



واحتفالا بمرور أربع سنوات على تأسيسها، أطلقت ديليفرو حملة حصرية «4 سنوات، 4 شركاء، و40% خصم». تتضمن الحملة عروضا أسبوعية تقدم للعملاء خصما بنسبة 40% على طلباتهم خلال أيام العمل من أربعة مطاعم، وهي: «Ananas» و«Good Stuff» و«Thinnies» ومقهى Coffee Bean & Tea Leaf.