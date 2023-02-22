

ليلى الشافعي



كرمت مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي السنوية لحفظ القرآن الكريم الفائزات في المسابقة المقامة تحت رعاية د.فايزة الخرافي في دورتها الـ 24 حيث يبلغ عدد الفائزات 115 فائزة من اجمالي عدد المشاركات الذي بلغ 2500 متسابقة هذا العام من 48 جنسية، حيث تم التسميع من خلال 10 مراكز خمسة للبنين وخمسة للبنات وكان التسجيل عبر 4 مراكز على مستوى محافظات الكويت.



في البداية تم عرض فيلم سينمائي يتحدث عن فكرة المسابقة وكيف بدأت مع بيت القرآن الكريم بالفحيحيل وبإشراف وتنظيم ناصر حمود الدبوس منذ عام 1997.



وقد قام بتوزيع الجوائز بالنيابة عن د.فايزة الخرافي فريق العمل بالمسابقة على 115 فائزة.



يذكر ان الفائزات من جميع الفئات المشاركة من النادي الكويتي للصم وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين وبمشاركه براعم ونساء الكويت ومن المقيمين من 48 جنسية.