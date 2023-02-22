محمد راتب



أكد رئيس الاتحاد التعاوني العربي د.أحمد عبدالظاهر، أن جسور التنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي والاتحاد العربي مستمرة دون انقطاع لما فيه مصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن القطاع التعاوني الكويتي من أفضل القطاعات عربيا على المستويين القانوني والإداري، كما أن العمل التعاوني في الكويت له تاريخ حافل بالعطاءات والإنجازات.



جاء ذلك خلال استقباله بمقر الاتحاد بمنطقة المهندسين في القاهرة رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية الحالي، عضو اتحاد الجمعيات التعاونية سابقا م.عبدالله عبدالرضا علي بحضور الأمين العام للاتحاد الوزير المفوض حمدي أحمد، حيث تم بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات.



بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبدالرضا علي رئيس الاتحاد التعاوني العربي وأعضاء الاتحاد على حفاوة الاستقبال.