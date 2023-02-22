محمد الدشيش



يفتتح مركز مترو الطبي، أكبر وأسرع المراكز الطبية الخاصة نموا في البلاد، فرعه الرابع في الكويت في الفحيحيل بيوم الجمعة المقبل 24 الجاري.



وسيقدم «مركز سوبر مترو التخصصي الطبي» الجديد خدمات رعاية صحية كاملة في مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، ويوفر للمرضى إمكانية الوصول إلى أحدث معدات التشخيص ومرافق العلاج.



وكجزء من عرض الإطلاق، يقدم المركز الطبي الجديد استشارة مجانية من قبل الأطباء، خصم 40% على الإجراءات الطبية، وكشفا كاملا للجسم بمبلغ 10 د.ك لمدة 3 أشهر من يوم الافتتاح.



وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة مترو الطبية في 18 الجاري للإعلان عن افتتاح الفرع الجديد في الفحيحيل، شكر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مترو ميديكال سنتر، مصطفى حمزة، جميع الإعلاميين على حضورهم المؤتمر. وقال: منذ 9 سنوات وضعنا هدفا لتوظيف 100 طبيب في 100 شهر، والآن نقترب من هذا الهدف.



كما أننا نقدم حاليا العلاج لأكثر من 3000 مريض يوميا، وقد وضعنا هدفا لعلاج أكثر من 5000 مريض يوميا في عام 2023. على مدار السنوات الثماني والستة أشهر الماضية، عالجنا أكثر من مليون مريض في الكويت، من بينهم أكثر من كان 70 ألف شخص من الفقراء والعاطلين عن العمل والمحتاجين الذين حصلوا على العلاج الطبي المجاني».



وكشف أن شركة مركز مترو الطبي تعتزم افتتاح فرعين آخرين هذا العام، أحدهما في خيطان والآخر في الجهراء.



واختتم حمزة المؤتمر الصحافي بالقول: «هدفنا في مركز مترو الطبي هو توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المرضى وبأسعار معقولة في بيئة ودية وبطريقة رحيمة».



الإدارة العليا التي تحدثت في المؤتمر الصحافي هي مصطفى حمزة (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة)، إبراهيم قوتي (العضو المنتدب)، د.بيجي بشير (الشريك الإداري)، د.أحمد العازمي (الإدارة) ود.أمير أحمد (الإدارة).