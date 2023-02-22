وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن عقد إنشاء ثلاث محطات فرعية جديدة ومتعلقاتها من كيبلات خطوط الطاقة، ونص السؤال على ما يلي:



فازت شركة لارسون وتوبرو المحدودة (شركة عالمية) بالعقد المطروح من شركة نفط الكويت (KOC) رقم (18053001) الخاص بإنشاء ثلاث محطات فرعية جديدة بسعة (132/11KV) ومتعلقاتها من كيبلات خطوط الطاقة (132 KV).



وإذ طلبت شركة لارسون من شركة نفط الكويت (KOC) مخاطبة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتزويدها بأسماء مصنعي الكيبلات المعتمدين لديها تمهيدا لتقوم شركة لارسون بالتعاقد مع أحد تلك المصانع من الباطن لتوريد كيبلات الضغط العالي للعقد، وجرت بهذا الخصوص مراسلات عدة بين شركة نفط الكويت (KOC) ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاعتماد مصانع عدة على رأسها:



1- مصنع شركة الكيبلات.



2- مصنع شركة الكيبلات المحدودة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



صورة ضوئية من جميع المراسلات المتبادلة بين شركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخصوص اعتماد المصانع الآتية للمشروع محل السؤال:



٭ مصنع شركة الكيبلات - العامة لتصنيع وتوريد كيبلات الضغط العالي وذلك منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.



٭ مصنع شركة كيبلات المحدود لتصنيع وتوريد كيبلات الضغط العالي وذلك منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.



٭ مصنع شركة الكيبلات الخصوصية المحدودة لتصنيع وتوريد كيبلات الضغط العالي وذلك منذ أول مراسلة، حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.



٭ أي مصنع آخر لم يذكر خارج المصانع الثلاثة لتصنيع وتوريد كيبلات الضغط العالي وذلك منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.