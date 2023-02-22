

أحمد مغربي



نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط صباح أمس حفلا بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 62 وذكرى التحرير الـ32، وذلك بعنوان «نقوش في حب الكويت»، وخلال الحفل ألقى وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح كلمة قال فيها: إن حلول ذكرى العيد الوطني والتحرير يجدد فيها الكويتيون عاما بعد آخر وفاءهم لوطنهم في يوم مجيد ماثل وراسخ في وجدانهم ليعبروا عن حبهم وولائهم للكويت والتفافهم حول قيادتهم.

وأضاف ان مناسبة الأعياد الوطنية هي ذاكرتنا التي تنبض بأجمل الصور الوطنية، هي ذاكرة الصبر والنصر، ذاكرة التصميم على بلوغ الهدف مهما تمادت الأيام أو قست، مستذكرين بكل إجلال ما قدمه الآباء وأبناء الوطن المخلصون من تضحيات خطت لوطننا العزيز الكويت تاريخا يصدح بالفداء والتضحية بذلوا فيها أرواحهم فداء للوطن في سبيل حريته ورفعة رايته.



وتابع قائلا: «نستلهم من العيد الوطني، قيم السلام والحرية باعتبارها أساس التنمية والتقدم لبناء مؤسسات الدولة وإطلاق طاقات المجتمع وتوظيف الموارد، أما عيد التحرير فيحمل لنا قيم التضحية والفداء من أجل الوطن وروح المقاومة المجيدة، ونتذكر حكمة القيادة السياسية ونجاح جهودها في الوصول إلى لحظة التحرير الخالدة».



مناسبة سنوية



من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح: إن ذكرى الأعياد الوطنية تعتبر مناسبة سنوية نستذكر فيها شهداءنا الذين كان لهم الفضل العظيم والجهد الكبير فيما تنعم به الكويت من سلام ووئام حيث تركوا إرثا ضخما من الأمجاد.

وذكرت أن الكويت تشعر بالاعتزاز والفخر بالإنجازات العامة التي تم تحقيقها والتي ساهمت في جعل البلاد واحة للاستقرار والأمن بفضل السياسة الحكيمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مبتهلة إلى الباري جلّت قدرته أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يعيد الأيام على كل أهل الكويت بأمن واستقرار وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.



عرض تقديمي



عقب ذلك تم تقديم عرض تقديمي لوزارة النفط جاء فيه أن وزارة النفط حرصت منذ نشأتها المحافظة على الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها وفق أفضل السبل، وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت، وبفضل ذلك اكتسبت الكويت مكانة رائدة ومتميزة كمصدر موثوق في الإمدادات إلى الأسواق العالمية، كما ان الدور المحوري الذي تقوم به وزارة النفط لتطوير الصناعة النفطية في البلاد يأتي من منطلق أن قطاع النفط والغاز يعتبر ركيزة أساسية للصناعة الوطنية والرافد الأساسي للاقتصاد المحلي، ولذلك تحرص وزارة النفط على الاستغلال الأمثل للموارد والثروات النفطية وبما يحقق التنمية المستدامة عبر تطوير العديد من المشاريع التنموية في القطاع.



وقالت الوزارة إنها تسعى على الدوام الى تحديث توجهاتها المستقبلية لتواكب التطورات وتواجه التحديات، وفي سبيل ذلك عملت خلال الفترة الماضية وبتعاون جميع الإدارات والبرامج في تحديث الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والتي عمل عليها فريق الاستراتيجية حيث تم وضع الأهداف الاستراتيجية السبعة وتحديد محاور العمل المؤلفة من 27 محورا، والتي تأتي منسجمة مع الأهداف الوطنية والتوجهات التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035.

وجاء في العرض التقديمي أن قيم وزارة النفط تتمثل في الابتكار ودعم وتحفيز بيئة الإبداع والتطور لتجاوز كل الصعوبات، ودائما لم يغب العنصر البشري عن خطط وزارة النفط، فأولت الاستراتيجية الجديدة كل الاهتمام في تطوير مهارات وقدرات الموظفين، لأنها تعتبرهم «نفط المستقبل» والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في تنفيذ خططها وفي السير بقافلتها من نجاح إلى نجاح، كما أن استراتيجية وزارة النفط المحدثة ستركز على إرساء مجموعة من القيم الأساسية في العمل تتمثل في تعزيز النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار والتعاون والشراكة والاستدامة، والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت على خارطة الطاقة العالمية من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاع النفط والغاز تستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية.



وفي نهاية الحفل، تقدم الشيخ د.نمر الصباح بالشكر للجهود التي قامت بها إدارة العلاقات العامة في إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات المميزة بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدا بالروح الجماعية وبالتعاون المتين بين الجميع.