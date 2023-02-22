

أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مشاركة 10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة في مؤتمر LEAP العالمي المتخصص بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال الذي عقد مؤخرا في الرياض بحضور أكثر من 170 ألف مبتكر وتقني ومستثمر، وذلك ضمن الجدول الإقليمي للدورة السابعة من برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة.



ووصل برنامج زين إلى ثاني محطاته الإقليمية في الرياض إلى المؤتمر العالمي الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعدد من الجهات المحلية والعالمية، وحملت نسخته لهذا العام عنوان «نحو آفاق جديدة».



وسلطت نسخة هذا العام الضوء على الآفاق الجديدة للتقنية ودورها في تعزيز الاستدامة، وقد أصبح أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم بحضور أكثر من 170 ألف زائر، وأعلن عن أكثر من تريليوني دولار من الاستثمارات لدعم التقنيات التكنولوجية المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات التقنية الناشئة.



وأتاح المؤتمر فرصة ذهبية لأصحاب الشركات الكويتية الناشئة للتعرف على الأفكار الجديدة وبناء الشراكات، والتواصل مع مجتمع المبتكرين والمستثمرين من المنطقة والعالم، حيث رأت زين احتياجهم وطموحهم للتوسع في أسواق المنطقة، واختارت هذا المؤتمر لمحطتها الثانية كون السوق السعودي يعد من أهم وأكبر الأسواق الإقليمية، خاصة مع قرب المساحة الجغرافية والتشابه الكبير في الثقافة والجمهور المستهدف، مما شكل فرصة ثمينة للمشاركين في البرنامج للاستفادة من ورش العمل والخبرات التي قدمها المؤتمر.



وعلى هامش المؤتمر، شاركت ثلاث شركات كويتية تكنولوجية ناشئة - من المشاركين في برنامج Zain Great Idea - إلى المرحلة نصف النهائية من مسابقة LEAP Rocket Fuel لتسريع الشركات الناشئة، والتي أطلقتها اللجنة المنظمة للمؤتمر لتسليط الضوء على الشركات الأبرز في مجالاتها، وخصصت لها جوائز تقديرية ونقدية لتسليط الضوء على قصص نجاحها، وتفخر زين بهذا الإنجاز الذي حققته كل من شركة OctopusAI وشركة Looksie وشركة RZQ.



الشركات الكويتية العشر التي شاركت في المؤتمر: منصة Octopus AI لإدارة رعاية العملاء بالذكاء الاصطناعي، ومنصة Baims التعليمية الرقمية، وتطبيق BNCHR+ لخدمات السيارات والمساعدة على الطريق، ومنصة Bookr للحجوزات الإلكترونية، وتطبيق Ghaseel لخدمات العناية بالمركبات، وتطبيق Li3ib لحجوزات الملاعب الرياضية، ومنصة Looksie للتسوق الإلكتروني، ومنصة Ruba لإدارة مدفوعات التعليم والمدارس إلكترونيا، ومنصة RZQ لتوصيل الطلبات الاستهلاكية، ومنصة Spedia التعليمية الإلكترونية.