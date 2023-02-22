

أعلنت وزارة المالية أمس عن تسلمها عقار مجمع المثنى بناء على حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022 لصالح وزارة المالية بإلزام بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإخلاء عقار المثنى وتسليمه الى وزارة المالية.



وقالت «المالية» في بيان صحافي إنه تم التوقيع على محضر تسلم عقار المثنى من بيت التمويل الكويتي (بيتك) من قبل وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وعن بيت التمويل الكويتي (بيتك) وقع فواز مناور العنزي نائب مدير عام المجموعة القانونية وأمين سر مجلس الإدارة.



وأفادت المنيفي بأن الوزارة قامت بمخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح المشروع في مزايدة عامة وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014.