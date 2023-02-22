

الشارقة - مفرح الشمري



احتضنت أول من أمس خشبة مسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تستمر أنشطته حتى 27 الجاري، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونخبة مميزة من الفنانين والإعلاميين الخليجيين والمهتمين بشؤون المسرح في الوطن العربي.



انطلق الحفل بمادة فيلمية تناولت مسيرة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، خلال دوراته الثلاث الماضية، وأهم الأعمال الفائزة وأبرز المبادرات التي شهدها المسرح، بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، كان إنشاء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في إحدى دورات المهرجان الذي تأسس عام 2015.



وبعد ذلك تم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم للدورة الحالية من المهرجان وهم: د.نوال بن إبراهيم من المغرب، ود.فراس الريموني من الأردن، ومحمد منير العرقي من تونس، ود.علاء عبدالعزيز من مصر، وعبدالله راشد من الإمارات.



وبعدها تابع الحضور مسرحية «النمرود» من تأليف صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، وقام بأدائها طلبة السنة الثالثة بأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وتصدى لإخراجها د.بيتر بارلو المدير التنفيذي للأكاديمية.



وتناولت المسرحية قصة أحد أشهر الملوك في التاريخ، وهو النمرود بن كنعان حاكم بابل، وملك مملكة آشور، الذي استعان به أهله ليخلصهم من الحكم المستبد، ليصبح بعدها الأكثر ظلما واستبدادا، ولخص العمل مواقف الظلم وسفك دماء الأبرياء والمسالمين من أهل بابل، وليمثل النمرود صورة للحاكم الظالم، الذي ظلم وجار على المجتمع الذي أتى به حاكما حتى يخلصهم ممن كانوا يعانونه، ولكنه انقلب عليهم بعد وصوله لكرسي السلطة ليموت بعدها لدخول بعوضة إلى دماغه، هددت حياته وأركان مملكته، ليكون علاجه الضرب على رأسه من الفقراء والمضطهدين، بناء على طلبه من أجل إخراج البعوضة.



وتميز العرض بتقديم العديد من فنون الأداء والرقص والتقنيات البصرية والسمعية، التي ساهمت في إخراج المسرحية بصورة راقية، تصل بالفكرة ومحتوى المسرحية إلى الحضور.



وفي ختام عرض المسرحية، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بالتقاط صورة تذكارية مع طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، الذين أدوا العرض المسرحي، موجها شكره لفريق العمل على رأسهم د.بيتر بارلو مخرج المسرحية، كما وجه شكره لجميع طلبة الأكاديمية، وخص سموه بالشكر طلبة الدفعة الثالثة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أنهم يمثلون النواة التي ستبذر علوم المسرح في العالم العربي.



العروض المشاركة



ويشارك في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الرابعة، ستة من أبرز وأحدث العروض المسرحية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستعرض على خشبة مسرح قصر الثقافة، والمسرحيات هي: مسرحية «الهود» المقدمة من فرقة مسرح الشباب من المملكة العربية السعودية، ومسرحية «يا خليج» المقدمة من فرقة جلجامش من مملكة البحرين، ومسرحية «زغنبوت» المقدمة من فرقة مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عنقود العنب» المقدمة من فرقة المسرح العربي من الكويت، ومسرحية «غجر البحر» المقدمة من فرقة قطر المسرحية من دولة قطر، ومسرحية «سدرة الشيخ»، المقدمة من فرقة صلالة للفنون المسرحية الأهلية من سلطنة عمان.



جوائز المهرجان



تتنافس العروض المسرحية على جوائز تشمل الإخراج والتمثيل والديكور والإضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقية والتأليف، إضافة إلى جائزة أفضل عرض التي تبلغ قيمتها المالية مئة ألف درهم.



ندوات تطبيقية



وستعقب العروض ندوات تطبيقية تحلل مضامين الأعمال المشاركة، وتناقش أدواتها ورسائلها التي يراد صناعها تقديمها للجمهور.



ندوات فكرية



كما يتضمن المهرجان العديد من الأنشطة المصاحبة، التي أعدت لتعزيز جسور التواصل بين المشاركين والضيوف والجمهور، من بينها الملتقى الفكري الذي يأتي في هذه الدورة، تحت عنوان «المسرح الخليجي: اتجاهات المستقبل»، بمشاركة نخبة من المسرحيين الممارسين والأكاديميين.



ندوات ثقافية



كما ينظم المهرجان ست ندوات ثقافية مسائية، تعرف بجهود ونجاحات الفرق المسرحية في عمان، وموقع المرأة في المسرح الكويتي، ومسيرة المسرح القطري وأبرز محطاته، والمسرح السعودي في أفق رؤية 2030، وتأثير الموسيقى الشعبية على المسرح الإماراتي، وحضور الممثل البحريني بين الموهبة والشهادة الأكاديمية، ويحتوي البرنامج المصاحب على ورشتين، واحدة عن أصول الإلقاء المسرحي، والثانية عن مسرحة التراث من منظور سينوغرافي.