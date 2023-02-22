

يعقوب العوضي



فاز العربي على الساحل بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 26 نقطة محتلا وصافة الترتيب العام فيما بقي رصيد الساحل خاليا من النقاط ويتذيل جدول الترتيب.



وفي مباراة أخرى، فاز برقان على القادسية بنتيجة 3-1 ورفع رصيده إلى 13 نقطة بينما بقي رصيد القادسية على 30 نقطة في صدارة الترتيب العام.



وضمن منافسات دوري السيدات العام، فازت سيدات نادي سلوى الصباح على فتيات العيون 3-0 كما حقق نادي الفتاة الفوز بنفس النتيجة على حساب فتيات الكويت. إلى ذلك، يلعب كاظمة مع النصر البحريني في الـ 6.00 مساء اليوم على صالة رقم 3 في ستاد القاهرة مقر إقامة البطولة العربية للأندية أبطال الكرة الطائرة بنسختها الـ 41.



وكان «البرتقالي» قد التقى في ساعة متأخرة من مساء أمس بالميناء اليمني، علما انه خسر أولى مواجهاته في البطولة من الأهلي القطري بنتيجة 3-1.



وعلى هامش البطولة، التقى رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب مع وزير الرياضة المصري د.أشرف صبحي، إذ أجرى الطرفان نقاشا حول تطوير اللعبة على المستوى العربي عبر تبادل الخبرات الميدانية وتلبية متطلبات اللعبة في مختلف الأقطار العربية.