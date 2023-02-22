

هادي العنزي



أكد مدير فريق الكرة بالفحيحيل نجم العنزي أن الفوز على التضامن 3-0 جاء صعبا بدرجة كبيرة، مضيفا لـ «الأنباء»: «الشوط الأول سنحت للتضامن عدة فرص، ولحسن الحظ لم يوفق في التسجيل في أي منها، وعلى الجهة الأخرى، تحسن الوضع كليا في الشوط الثاني، بعد توجيهات وتعليمات فنية محددة للاعبين من قبل المدرب فراس الخطيب دانت معها الأفضلية للفريق لنتمكن من تسجيل 3 أهداف، ضمنت معها تحقيق فوز مهم، ونقاط المباراة الثلاث».



وذكر العنزي أن المواجهات المقبلة في دوري زين ستكون تنافسية بدرجة عالية، وحاسمة في تأهل الفرق إلى المرحلة الأخيرة على لقب الدوري، مضيفا: «الحظوظ قائمة في التأهل لأغلب الأندية، وذلك نظرا لتقارب الفرق من حيث فارق النقاط، حيث 3 نقاط فقط تفصل صاحب المركز الثاني عن السادس، وتنتظرنا مواجهات العربي والساحل والجهراء تواليا، ونأمل تحقيق أفضل النتائج في هذه المباريات لضمان مركز ضمن الفرق الستة التي ستلعب على لقب الدوري».