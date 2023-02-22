

مبارك الخالدي



اعتبر نائب مدير جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار أن الفوز على الساحل ضمن الجولة الـ 15 لدوري زين الممتاز مهم جدا نظراً لطبيعة مواجهات المرحلتين الحالية والمقبلة.



وأضاف: «لم تكن المباراة سهلة، حيث أجاد الساحل إغلاق المنطقة الدفاعية منذ البداية، لكننا نجحنا في اختراق ذلك واستطعنا التسجيل والخروج بالنقاط الثلاث، والحقيقة أن العربي يعاني كثرة الإجهاد نظرا لتوالي المباريات التي لعبها مؤخرا والمجهود البدني المبذول فيها وهذا هو حال أغلب الفرق، ولذلك لم يرق أداء «الأخضر» أمام الساحل للمستوى المتوقع رغم الرغبة الأكيدة للاعبينا في الظهور بأفضل مستوى»، مستدركا أن هذا الأمر يمكن تداركه خلال الأيام المقبلة متى ما اكتملت صفوف الفريق. وبين النجار أن الجهاز الفني قادر على إيجاد الحلول لهذه المشكلة للتعامل مع المباريات المتبقية التي لها خصوصية وحساسية كبيرة.