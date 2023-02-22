

تتواصل اليوم الأربعاء منافسات بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.



وفي هذا الصدد، تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود بالشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير على رعايته لرياضة الرماية الأولمبية ودعمه للبطولة القائمة حاليا وإلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للرماية وإلى كل من دعم وعمل على نجاح بطولة الرماية، موضحا أن الكويت تشهد لقاء الأصدقاء من كل الدول الآسيوية والدول العربية، وهي تحتفل بالأعياد الوطنية وأعياد التحرير.



إلى ذلك، عقد صباح أمس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، برئاسة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الحمود ورؤساء الاتحادات العربية، حيث أوضح العتيبي أن الحضور رفعوا أسمى التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بالاحتفالات بالأعياد الوطنية، وكذلك توجيه الشكر لسموهما على رعايتهما السامية ودعمهما غير المحدود للرماية، وتنظيم بطولة سنوية تحمل اسم سمو الأمير.



وأكد العتيبي انه تم اعتماد التقريرين المالي والإداري، والقرارات الصادرة مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم اعتماد إقامة بطولات في مصر والمغرب وتونس والجزائر، موجها التهنئة للرماة العرب الذين تم تصنيفهم مؤخرا ضمن أفضل رماة على مستوى العالم. كما هنأ الاتحاد المصري على نجاحه في استضافة بطولة العالم للعبة، متمنيا للاتحاد القطري النجاح في استضافة بطولة العالم المقبلة.



ولفت العتيبي إلى أن اجتماع الجمعية العمومية شهد تأبين رئيس الاتحاد السوداني المرحوم العميد سيف الدين الميرغني، مؤكدا ان الاتحاد العربي سينظم بطولة تحمل اسم الفقيد.