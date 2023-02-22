

يخوض مان سيتي الإنجليزي مواجهة ثأرية عندما يحل ضيفا على لايبزيغ الألماني الليلة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما يواجه إنتر ميلان الإيطالي مهمة شائكة على ملعبه أمام بورتو البرتغالي المنتشي بسلسلة طويلة من الانتصارات المتتالية.



ويتطلع مان سيتي إلى الثأر لهزيمته على ملعب لايبزيغ 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور المجموعات بالبطولة الأوروبية في الموسم الماضي، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت حينذاك بفوز مان سيتي في ملعبه 6-3.



وكان لايبزيغ قد حسم تأهله إلى دور الستة عشر بالنسخة الحالية عبر سيناريو مثير، حيث خسر أول مباراتين له في المجموعة السادسة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني وريال مدريد الإسباني ثم حقق 4 انتصارات متتالية منها انتصاران أمام سلتيك الاسكتلندي وانتصاران أمام ريال مدريد وشاختار، ليتأهل من المركز الثاني برفقة ريال مدريد المتصدر.



أما مان سيتي، فقد تأهل من صدارة المجموعة السابعة التي شهدت 3 انتصارات متتالية له أمام إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي قبل أن يتعادل مع كوبنهاغن ودورتموند ويهزم إشبيلية في المباراة السادسة.



وحقق لايبزيغ انتصاراته الأربعة في دور المجموعات ضمن سلسلة لهزيمة استمرت لـ 19 مباراة متتالية في كل المسابقات، وانتهت السلسلة بهزيمة الفريق على ملعبه أمام يونيون برلين في 11 الجاري، لكن الفريق عاد إلى طريق الانتصارات من جديد بالفوز على فولفسبورغ في عقر داره 3-0 يوم السبت الماضي ليكون أفضل استعداد لمواجهة مان سيتي.



ويحتل لايبزيغ، الذي يدربه ماركو روزه، المركز الخامس حاليا في «الپوندسليغا»، ويتواجد ضمن إطار صراع شرس على لقب الدوري هذا الموسم.



وينتظر أن يواصل روزه الاعتماد على حارس المرمى يانيس بلاسفيتش في ظل استمرار غياب بيتر غولاتشي، بينما يفتقد لايبزيغ جهود عبدو ديالو وداني أولمو.



لكن المباراة قد تشهد مشاركة كريستوفر نكونكو ضمن التشكيل الأساسي، حيث عاد اللاعب مطلع هذا الأسبوع للمشاركة للمرة الأولى من نوفمبر الماضي.



وعلى الجانب الآخر، يتطلع مان سيتي الذي يدربه بيب غوارديولا إلى النهوض من جديد بعد تذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة، ومصالحة جماهيره بعد التعادل مع نوتنغهام فورست 1-1 مساء السبت، في مباراة كلفته فقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح أرسنال.



مواجهة شائكة



وعلى ملعب سان سيرو في ميلانو، يخوض إنتر ميلان المتوج بالبطولة الأوروبية 3 مرات، مواجهة شائكة أمام بورتو البرتغالي المتوج باللقب مرتين.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي حاليا لكن بفارق 15 نقطة خلف نابولي المتصدر، ولا شك أنه يوجه تركيزه بشكل كبير نحو المنافسة الأوروبية كما هو الحال في بطولة كأس إيطاليا التي شهدت مؤخرا تأهله للدور نصف النهائي.



لكن مهمة إنتر ميلان لن تكون سهلة في مباراة اليوم أمام بورتو صاحب المركز الثاني في الدوري البرتغالي الممتاز والمنتشي بـ 10 انتصارات متتالية في كل المسابقات.



وكان بورتو قد تأهل من صدارة المجموعة الثانية متفوقا على كلوب بروج البلجيكي وباير ليفركوزن الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، بينما صعد إنتر لدور الـ 16 من المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تصدرها بايرن ميونيخ الألماني وكانت تضم معهما برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.