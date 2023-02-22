

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض اليوم منتخب مصر للشباب بقيادة المدرب محمود جابر مباراة صعبة امام منتخب نيجيريا (حامل اللقب) على ملعب الكلية الحربية، ضمن بطولة افريقيا للشباب تحت 20 سنة، وذلك في الجولة الثانية بالبطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل، وذلك بعد ان تعثر شباب الفراعنة في المباراة الافتتاحية امام منتخب موزمبيق بالتعادل السلبي.



من جانب آخر، تختتم اليوم الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم بمباراتين، تجمع الأولى بين المقاولون وفيوتشر، والثانية بين المصري البورسعيدي وبيراميدز، وفي الجولة نفسها حقق الاتحاد السكندري فوزا مستحقا على فريق الداخلية بنتيجة 2/1، فيما تعادل انبي وطلائع الجيش سلبيا.